INE denunciará a Taddei ante la FGR por posibles delitos cometidos y a funcionarios que resulten responsables

En las próximas horas, el INE denunciará ante la FGR de los posibles delitos penales cometidos en este órgano por la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei y cualquier otro funcionario que resulte responsable. Foto: Cristina Rodríguez

Ciudad de México. En las próximas horas, el Instituto Nacional Electoral (INE) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) de los posibles delitos penales cometidos en este órgano por la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei (cuya gestión fue del 3 de abril de 2023 al 26 de octubre de 2026), y cualquier otro funcionario que resulte responsable.

“Las diez consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”, dijo este martes Blanca Cruz, presidenta provisional del INE.

En entrevista, adelantó que el jueves, el Consejo General tomará “acciones emergentes”. Explicó que no se trata de investigar solo a una personas sino a varios funcionarios señalados de presuntas correspondientes. “Si derivan en investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labore en el Instituto, es la autoridad competente la que podría determinar”.

-¿Está incluida la consejera presidenta?- se le preguntó.

-Sí, efectivamente, es correcto. Desde la ex consejera quien ha ocupado el puesto de la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en algunas direcciones, quién puede ser un nivel de subdirector, cualquier persona en que en la atribución de la competencia que tiene la Fiscalía derive que es sancionable porque hizo alguna conducta, cometió alguna conducta, que esté tipificada, pues tendrá que responder.

-¿En esa denuncia ustedes presentan nombres?

– No podemos presentar nombres, más bien es en la generalidad, porque debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento, porque pues hemos visto por ustedes medios de comunicación, incluso algunos trascendidos, pues que es más de una persona a la que puede estar señalada, también hay investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por el Órgano Interno de Control (OIC), y tendrán que investigar”.



Recalcó que, tal como lo han dicho algunos de sus colegas, que han hablado de qué tipo de responsabilidad penal se pudiera configurar, “no podemos nosotros tipificarla porque no somos la autoridad competente”, aunque subrayó que se dará vista a la FGR. “Estamos pensando que máximo el día de mañana (miércoles) esté presentado”.

-¿Que se investigue a quien corresponda?

-Así eso. No podríamos señalar ni un número de personas, ni un listado preliminar porque tendríamos que poderlo abrir a cualquier revisión.

Agregó que la ASF informó que investigará lo que necesite, ante lo cual garantizó que ofrecerán las facilidades para ello.