Implementará CFE plan para contrarrestar apagones

El plan busca que la atención no concluya con la recepción de una solicitud, sino que exista acompañamiento y seguimiento hasta su resolución. Crédito: Cortesía

Durante una mesa de trabajo con representantes de 29 entidades del País, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió a realizar un plan de acciones para fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio de energía en todo el País.

La estrategia contempla llevar a cabo reuniones técnicas, visitas a instalaciones estratégicas y, cuando resulte pertinente, llevar a cabo supervisiones conjuntas para conocer directamente las condiciones y requerimientos de cada región.

El plan busca que la atención no concluya con la recepción de una solicitud, sino que exista acompañamiento y seguimiento hasta su resolución.

También contempla fortalecer los centros regionales, los canales digitales, la comunicación mediante redes sociales y la capacidad de actuación del personal técnico en territorio, informó CFE en un comunicado.

El objetivo es fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención a las necesidades del servicio eléctrico, añadió.

Emilia Esther Calleja Alor, directora de CFE, destacó durante la reunión que este ejercicio eleva la coordinación que la empresa mantiene de manera permanente con los gobiernos estatales, a través de sus gerencias divisionales, superintendencias y áreas técnicas y operativas.

Con esta mesa nacional, la CFE, además, busca reforzar el ordenamiento y agilizar la atención de los planteamientos que surgen en cada entidad, así como dar seguimiento puntual a los asuntos prioritarios del servicio eléctrico.

Durante la sesión se presentó el modelo “CFE Conectada Contigo”, integrado por atención con calidad y calidez, mejora de los canales de comunicación, fortalecimiento de la vinculación institucional y cero tolerancia a la corrupción.

Además, para 2026, la estrategia de renovación de componentes contempla la incorporación de 301 mil postes, 3 mil 924 equipos de protección y seccionamiento, más de 34 mil kilómetros de conductores para redes de media y baja tensión, así como más de un millón 695 mil medidores nuevos.

Estas acciones forman parte de una inversión acumulada superior a 15 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, destinada a renovar equipos, reforzar la capacidad operativa y mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas en las distintas regiones del país.

Para el periodo 2024-2030, la CFE prevé una inversión de más de 244 mil millones de pesos en infraestructura de transmisión y distribución, como parte del plan de expansión y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, dijo la dependencia en el comunicado.

En la mesa participaron representantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El encuentro contó además con la intervención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien reconoció la prontitud y eficacia con la que la CFE atendió la emergencia provocada por la tromba registrada el día anterior en la entidad, así como el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas. El mandatario refrendó la disposición de su gobierno para continuar trabajando de manera coordinada con la Empresa Pública del Estado

Representantes de Hidalgo y Veracruz agradecieron la respuesta y el acompañamiento brindados por la CFE durante las afectaciones ocasionadas por la vaguada y las lluvias registradas el año pasado, particularmente en las comunidades que enfrentaron mayores daños y dificultades de acceso.

Durante sus intervenciones, las autoridades estatales celebraron la iniciativa, reconocieron la coordinación que ya mantienen con las áreas técnicas y operativas de la CFE y coincidieron en que la articulación nacional de estos mecanismos permitirá fortalecer la comunicación, ordenar el seguimiento de los asuntos prioritarios y mejorar la atención de las necesidades particulares de cada región.

Con este mecanismo nacional de coordinación, la CFE y los gobiernos estatales fortalecen una relación institucional basada en la comunicación directa, la corresponsabilidad y el seguimiento permanente, en beneficio del pueblo de México.