Imparte GOECHI charlas de concientización en Secundaria Técnica No. 53

En continuidad con los trabajos para impulsar espacios y entornos seguros en las instituciones educativas, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), llevó sus jornadas de intervención al turno vespertino de la Secundaria Técnica Número 53, en la ciudad de Parral.

Los Policías Investigadores adscritos al grupo especial, brindaron una serie de charlas de concientización a los alumnos de los diversos grados del referido plantel, con quienes abordaron temas relacionados con violencia sexual, acoso escolar, maltrato y delitos de narcomenudeo, entre otros.

El objetivo de la intervención, es enseñar a los alumnos a identificar y evitar todas aquellas situaciones que representan un riesgo para ellos y que son constitutivas de un delito.

Dichas acciones se replicaron con padres de familia y el colectivo de la institución educativa, quienes agradecieron a los Agentes la cercanía y la apertura para compartir temas que ayudan en el cuidado y formación de los adolescentes.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y desde todos los frentes, en la prevención de los delitos e impulsar la cultura de la paz y la legalidad.