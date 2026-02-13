Identifican a tercer cuerpo encontrado en carretera a Cuauhtémoc, era de Belisario Domínguez

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, culminó los protocolos para la identificación y entrega de los tres cuerpos de hombres sin vida que fueron localizados la mañana del pasado miércoles 11 de febrero en la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua, a la altura de Barraganes.

El último cuerpo en ser identificado corresponde a Humberto L. M., de 45 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia y/o desaparición interpuesto el pasado 06 de febrero del 2026 quien tenía su domicilio en rancho Colorado, municipio de Belisario Domínguez.

Previamente se había identificado a Carlos M. L., de 44 años de edad y a Noé L. M., de 57 años de edad, quienes contaban con reporte de ausencia y/o desaparición del día 04 de febrero del 2026 en la localidad de Santa Anna, municipio de San Francisco de Borja.

Se continúan las investigaciones para determinar las causas y circunstancias del fallecimiento de estas personas, para llevar a los responsables antes los tribunales.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente en la identificación de personas localizadas sin vida, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.