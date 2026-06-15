Identifican a ejecutado en granja, investigan si era palenque clandestino

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que están en la investigación sobre la granja en donde ejecutaron a un masculino durante la madrugada en Ladrilleros Sur.

Expresó que aún no se determina si el lugar era un palenque clandestino o si era un espacio de entretenimiento.

En la granja se localizó un masculino sin vida con impactos de arma de fuego, asegurándose además 3 vehículos, uno de ellos de la víctima que también tenía disparos.

Agregó que la víctima ya fue identificada y que se trabaja en el esclarecimiento del crimen, así como en localizar al propietario de la granja.