ICHMujeres invita a participar en los Grupos de Reflexión de CAVIM Chihuahua

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) invita a la población a integrarse a los Grupos de Reflexión que se realizan en el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), en la ciudad de Chihuahua.

Estos espacios brindan un entorno seguro, de confianza y respeto, donde las personas pueden hablar, ser escuchadas y compartir lo que viven, sienten y piensan. A través del acompañamiento profesional de terapeutas, se promueve la reflexión, el autocuidado y el fortalecimiento de herramientas para afrontar la

violencia.

Actualmente, se encuentran disponibles los siguientes grupos:

● Grupo de Reflexión para Mujeres: jueves de 17:00 a 19:00 horas.

● Grupo de Reflexión para Adolescentes (12 a 18 años): viernes de 16:00 a

18:00 horas.

● Grupo de Reflexión para Niñas y Niños (a partir de los 6 años): viernes de

16:00 a 18:00 horas.

● Círculo Literario para Mujeres los miércoles de 10 a 12 hr.

Además, CAVIM Chihuahua ofrece el Grupo de Reflexión para Hombres “Caminando hacia la Equidad”, que se lleva a cabo los jueves de 17:00 a 19:00horas.

Las sesiones se realizan en las instalaciones de CAVIM Chihuahua, ubicadas en calle 35º número 1402, colonia Obrera, para más información, comunícate a los teléfonos (614) 410 9399 y (614) 410 5111.