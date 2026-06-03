Iban a ubicar el laboratorio, no hicieron nada: Sheinbaum por agentes de EU en Chihuahua

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los agentes que Estados Unidos que se encontraban en Chihuahua únicamente participaron en la localización del narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos.

En su conferencia mañanera, explicó que según lo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), se confirmó que dichos agentes pertenecen a una de las instituciones de Estados Unidos y reiteró que no hicieron nada más que localizar el laboratorio clandestino.

“Todo va muy bien, colaboramos, hasta que se presenta el caso de Chihuahua son agentes. Ahora sabemos que eran de una de las agencias de Estados Unidos que participan en territorio en una actividad que como lo dijo ayer, lo aclaró la Fiscalía por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicar el laboratorio. Ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada con el laboratorio, notificaron a la Fiscalía -que todavía siguen investigando cómo fue todo eso- y es la Fiscalía General de la República quien llega al lugar y empieza a desmantelar el laboratorio”.

A su vez, la FGR notificó ayer por la noche que derivado de la entrevista que brindó el exfiscal general César Jáuregui Moreno, se obtuvo información que ayudará a las investigaciones que se siguen mientras que la Fiscalía de Chihuahua envió informes sobre la actividad de dichos agentes previo al operativo que se realizó del 17 al 19 de abril.