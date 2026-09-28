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Huracán Polo amenaza a casi 1.9 millones de hogares sin seguro

Poco más de una tercera parte de las viviendas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa tienen un seguro, una brecha que deja expuesto a buena parte del patrimonio familiar ante el avance del huracán Polo por el noroeste mexicano; advirtió este domingo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La organización señaló que estos cuatro estados concentran cerca de 3 millones de viviendas, según datos oficiales, de las cuales más de un millón 106 mil tienen seguro: cifra equivalente al 35.5 %, por encima del promedio nacional de 26 %, pero todavía con una “importante brecha de protección”.

Sonora lidera y Sinaloa queda al final

Sonora registra la mayor proporción de viviendas aseguradas, con 39.5 %; seguida de Baja California Sur y Chihuahua, ambas con 34.9 %; y Sinaloa, con 32.4 %. Esto, de acuerdo con datos del sector asegurador y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La AMIS indicó que las aseguradoras activaron protocolos para evaluar y atender daños, una vez que las autoridades permitan el acceso seguro a las zonas afectadas. En específico, los seguros contra riesgos hidrometeorológicos pueden cubrir daños por huracanes, tormentas tropicales, vientos intensos, lluvias, desbordamientos, inundaciones, granizo, marejadas y heladas.

Hasta ahora, el huracán Polo ya ha cobrado la vida de dos menores en su paso por Jalisco, parte de una familia de cuatro donde los padres aún siguen desaparecidos; mientras una mujer, que se encontraba de visita por el estado, se encuentra igualmente como no localizada tras ser arrastrada mar adentro en Puerto Vallarta.

Con información de EFE

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