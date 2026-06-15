Hoy acude alcalde de Juárez a rendir informe ante la JUCOPO por retenciones del ISR

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acudirá hoy a la sede del Poder Legislativo, en donde rendirá un informe ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado respecto a las retenciones del ISR a trabajadores del Ayuntamiento juarense, mismas que no fueron reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Será a las 13 horas cuando la JUCOPO se reúna y reciba al Presidente Municipal de Juárez, luego de que en abril, los diputados locales aprobaran en el Pleno que fuera convocado a explicar lo sucedido con esas retenciones que no fueron reportadas al SAT.

En su momento y firmase la discusión en el Pleno respecto a este tema, el diputado panista Carlos Olson señaló que “esta situación tiene un impacto directo en las finanzas municipales. El artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los municipios pueden acceder a participaciones adicionales derivadas del ISR retenido a sus trabajadores, siempre y cuando dicho impuesto sea efectivamente enterado. Si no se cumple con esta obligación, el municipio pierde el derecho a recibir esos recursos”.

Finalmente, declaró que, por no cumplir con la ley, el Municipio de Ciudad Juárez está dejando de recibir recursos federales que pertenecen a la ciudadanía. Recursos que podrían destinarse a seguridad, servicios públicos, infraestructura y atención a las familias.