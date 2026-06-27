Hombre es rescatado tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Granjas

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue arrastrado por la corriente de un arroyo ubicado en el cruce de las calles José Martí y Fresno, en la colonia Granjas, luego de que presuntamente ingresó al cauce en aparente estado de ebriedad. Vecinos del sector lo identificaron como “El Pichutis”, conocido habitante del barrio.

De acuerdo con el reporte, el hombre fue arrastrado por la fuerza del agua durante una cuadra, hasta que logró salir por sus propios medios. Sin embargo, pese al riesgo que representaban las condiciones del arroyo, insistía en volver a introducirse a la corriente, lo que generó preocupación entre los presentes.

Ante la situación, elementos de la Policía Municipal intervinieron para evitar que el hombre pusiera nuevamente en peligro su integridad física. Los agentes lo aseguraron por su propio bien y lo trasladaron a la Comandancia Norte, donde quedó bajo resguardo mientras se evaluaba su condición.