Hollywood brinda con Moët & Chandon en los Golden Globes

Como hace 35 años, los triunfadores de la noche alzaron sus copas con Moët & Chandon para celebrar.

Los Golden Globes no se entienden sin celebración, y desde hace 35 años hay un invitado que nunca falla: Moët & Chandon. La firma francesa de champaña acompañó a las estrellas en cada brindis, desde la alfombra roja hasta el after de ganadores.

En esta edición de una de las noches más glam de Hollywood, sus botellas estuvieron presentes desde el primer flash. En la red carpet, las Moët Minis circularon entre los invitados, convirtiéndose en uno de los detalles más fotografiados de la noche; más tarde, los grandes triunfadores celebraron la victoria con una copa de la tradicinal bebida.

Los Golden Globes no se entienden sin celebración, y desde hace 35 años hay un invitado que nunca falla: Moët & Chandon. (German Larkin/Cortesía)

Como cada año, la firma tuvo un mesa en el evento, misma que compartieron Park Jihyo, Liza Koshy y Ryan Destiny, además de amigos de la casa como Lori Harvey y German Larkin.

Moët & Chandon fue el maridaje perfecto para el delicioso menú de este año, diseñado por el chef Nobu Matsuhisa, el cual incluyó hamachi yellowtail con jalapeño, caviar cup, lobster salad con spicy lemon dressing, nigiris de salmón y atún, tai matsuhisa brushed with nikiri soy y un miso black cod.

El menú de este año incluyó hamachi yellowtail con jalapeño, caviar cup, lobster salad con spicy lemon dressing, nigiris de salmón, atún y tai matsuhisa brushed with nikiri soy, y un miso black cod. (Instagram @therealnobu)

Más allá del glamour, la noche también tuvo momentos con impacto social, uno de ellos la iniciativa “Toast for a Cause”, en colaboración con Entertainment Tonight, en la que varias estrellas alzaron la copa por causas solidarias.

El lente de German Larkin fue el encargado de captar esos instantes que no siempre se ven en televisión: los reencuentros entre colegas, los brindis espontáneos en las mesa, las carcajadas y las interesantes pláticas en la mesa, donde nunca faltó una Moët & Chandon.

La relación de Moët & Chandon con el cine no es nueva. Desde finales del siglo XIX y con apariciones memorables en la gran pantalla —de Audrey Hepburn a Leonardo DiCaprio—, el champagne ha acompañado generaciones de historias, dentro y fuera del set. ¡Salud por estos primeros 35 en los Golden Globes!