Hervé Renard será DT de Túnez tras destitución de Lamouchi

Túnez ha contratado al veterano entrenador Hervé Renard para que supervise lo que resta de su participación en el Mundial, según informaron fuentes a ESPN.

Esta decisión se produce después de que Sabri Lamouchi, quien entrenó a Túnez en la preparación para el torneo y en su primer partido contra Suecia, fuera destituido tras los disturbios en el vestuario .

Según las fuentes, Renard, de 57 años, llegará a México, donde tiene su sede la selección tunecina, el martes por la tarde y dirigirá su primer entrenamiento por la noche en Monterrey.

Será el tercer Mundial del francés con un tercer país diferente, después del de 2018 con Marruecos, donde logró un empate y dos derrotas antes de ser eliminados en la fase de grupos.

En 2022, Renard dirigió a Arabia Saudita, donde su equipo logró una victoria memorable contra Argentina y Lionel Messi en su primer partido de la fase de grupos, pero perdió los dos siguientes y no logró clasificarse para la ronda eliminatoria.

Es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que un equipo destituye a su entrenador después de tan solo un partido en el torneo.

Lamouchi, de 54 años, pagó las consecuencias de la humillante derrota por 5-1 ante Suecia el domingo, pero también de la tensión existente entre él, la Federación y algunos jugadores desde su llegada.