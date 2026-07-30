Hermano de ‘El Mencho’ se declarará culpable ante tribunal de Estados Unidos

Un tribunal de Estados Unidos anunció este jueves que Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se declarará culpable mañana frente a la justicia de ese país, donde está preso desde el 27 de febrero de 2025 tras ser extraditado desde México.

El Tribunal Federal para el distrito de Columbia informó que la audiencia de seguimiento de Oseguera Cervantes, programada para el 18 de junio de 2026, “queda convertida en una Audiencia de Cambio de Declaración de Culpabilidad, la cual se celebrará el 31 de julio de 2026 a las 9:30 a.m., de manera presencial”, y será dirigida por la jueza Beryl A. Howell.

La corte ordenó además que, conforme a la Ley de Juicio Rápido, “el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2026 y el 31 de julio de 2026 quedará excluido del cómputo de los plazos procesales (…), al determinar que los intereses de la justicia que se protegen con la suspensión del cómputo del plazo previsto por dicha ley hasta la siguiente audiencia prevalecen sobre el interés tanto del público como del acusado”.

Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana, fue puesto bajo custodia de Washington luego de que el gobierno mexicano lo entregó junto con otros 28 mexicanos, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y del Cártel de Caborca, acusados en ese país de actividades ligadas al crimen organizado, narcotráfico, homicidio, uso ilegal de armas de fuego, lavado de dinero y otros delitos.