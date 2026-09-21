Encuentran dos cuerpos sin vida y con quemaduras en la Presa Chihuahua

Dos cuerpos sin vida y con quemaduras fueron localizados la noche del domingo en la Presa Chihuahua, luego de horas de búsqueda.

El hallazgo ocurrió cerca del rebalse de la presa, al filo de la medianoche.

Según el reporte, desde la mañana del domingo se realizó una llamada de emergencia que alertaba de la presencia de los cuerpos, sin embargo, fue hasta casi medianoche que fueron localizados.

Se trata de dos cadáveres que estaban sobre un colchón, los cuales presentaban quemaduras en todo el cuerpo.