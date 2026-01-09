‘Heated Rivalry’ llega oficialmente a México tras convertir una historia de amor gay en un fenómeno cultural

La serie ‘Heated Rivalry’ que retrata una historia de amor gay en el mundo del hockey profesional llegará a México en febrero por HBO Max.

La serie Heated Rivalry retrata la eterna duda (¿o fantasía?) sobre la probabilidad de que existan historias de amor gay entre deportistas profesionales y los desafíos que enfrentan éstos para establecer y mantener relaciones sentimentales.

Situada en el mundo del hockey, esta pequeña producción canadiense de seis capítulos, original de la plataforma Crave, se convirtió en un fenómeno cultural que invadió todas las redes sociales a finales de 2025 y, ahora, HBO Max confirma que la serie se estrenará en México —oficialmente— en febrero próximo.

‘Heated Rivalry en México’: el fenómeno llega a HBO Max

Desde su estreno simultáneo en Crave y HBO Max el 28 de noviembre de 2025, Heated Rivalry comenzó a generar una bola de nieve que terminó por convertirse en la sorpresa cultural de fin de año.

Adaptación de la novela homónima de la autora canadiense Rachel Reid (y que forma parte de los libros Game Changers), la serie muestra un relato complejo de rivalidad y deseo entre dos estrellas del hockey profesional: Shane Hollander e Ilya Rozanov, interpretados por los actores Hudson Williams y Connor Storrie.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Pero más allá de ser un drama de temática gay (sobre lo cual hemos visto historias recientes como Heartstopper, Reclutas o Young Royals, por citar algunos títulos), Heated Rivalry se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

Esto se debió, en gran medida, por la naturaleza de la trama que sigue a una pareja que pasa “del odio al amor”, sin tiempos fuera, en un entorno hipermasculinizado y donde las relaciones gay siguen siendo tabú.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Asimismo, por la química que transmiten los protagonistas en pantalla desde el primer capítulo y la subtrama de otro personaje que, en circunstancias similares a las de la pareja principal, da solidez a un programa que se hizo con pocos recursos pero con efectividad narrativa: pocos diálogos pero contundentes, situaciones universales con respecto a las relaciones humanas y muchas escenas de acción… en la habitación.

La fórmula del éxito de ‘Heated Rivalry’

Creada por el productor Jacob Tierney, la serie Heated Rivalry llegará a México en febrero próximo a través de HBO Max, convertida en una tormenta perfecta

Además del material original, seis episodios que muchos fans han podido ver de maneras poco convencionales en plataformas no oficiales, el éxito del programa se debe por los factores que se han ido sumando desde su estreno.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Harold Feng/Getty Images)

Los protagonistas de la serie, el canadiense Hudson Williams y el estadounidense Connor Storrie, han recibido una cobertura mediática contundente; y, los fans han dado pie a conversaciones en redes sociales en torno a los físicos, la vida privada y la sexualidad de los actores, las similitudes o diferencias con los libros, las sutilezas que hay en escenas clave, el alto contenido erótico y hasta las reacciones de quienes, sin ser el público objetivo de la historia, reaccionaron de manera emotiva ante el desarrollo y las partes climáticas de la trama.

Antes de que concluyera 2025, se confirmó una segunda temporada del programa, que comenzará producción en algún momento de 2026, por lo que los fans tendrán que esperar al menos un año más para seguir con la historia de amor de Hollander y Rozanov.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Mientras tanto, el impacto de esta producción es más que palpable. Las conversaciones en torno a las historias de amor gay en los medios mainstream ha vuelto con fuerza, lo mismo que el cuestionamiento a los estándares de belleza y la posibilidad de que en los meses siguientes (en un año mundialista) surjan “clones” de Heated Rivalry para subirse a la ola y buscar anotarse un éxito con relatos similares.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Hudson Williams y Connor Storrie: estrellas de ‘Heated Rivalry’ y la pareja más ‘hot’ de las pistas de hielo

Hudson Williams, quien interpreta a Shane Hollander en Heated Rivalry, nació el 13 de febrero de 2001 en Kamloops, Columbia Británica.

Hijo de madre coreana y padre de raíces británicas y neerlandesas, Williams creció en Canadá practicando deportes —basquetbol y artes marciales mixtas— antes de decidirse por la actuación.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Se formó en el Langara College de Vancouver, donde aprendió a canalizar su presencia física y emocional frente a la cámara.

En Heated Rivalry, Williams encarna a Shane Hollander, capitán del equipo ficticio de hockey Montreal Metros y quien es el arquetipo del atleta consumado: competitivo, carismático y emocionalmente reservado.

Bajo su porte atlético late un personaje fracturado entre la gloria pública y la intimidad prohibida de una relación que desafía las reglas no escritas del deporte profesional.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

Connor Storrie da vida a Ilya Rozanov y es originario de Odessa, Texas, donde nació el 22 de febrero de 2000.

Storrie llegó a Heated Rivalry tras años de roles menores en cine y televisión, incluidas películas como Riley (2023) y un cameo filtrado en Joker: Folie à Deux (2024).

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan ‘Heated Rivalry’ que llega a México en febrero a través de HBO Max (Instagram / Heated Rivalry )

En la serie, Ilya Rozanov es un prodigio del hockey con una fachada de confiado competidor, engreído y desafiante, que oculta inseguridades profundas.

Storrie estudió ruso durante meses para perfeccionar su acento y trabajó intensamente para que su personaje se sintiera creíble más allá del libreto.