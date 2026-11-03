Ejecutan a hombre a bordo de camión en la colonia Alfredo Chávez

Un hombre identificado como Miguel García Vázquez, de 43 años de edad, fue ejecutado a balazos la tarde de este lunes en el cruce de las calles Río Pánuco y Periférico de la Juventud, en la colonia Alfredo Chávez. La víctima se encontraba a bordo de un camión Nissan que estaba estacionado en el exterior de un domicilio, cuando fue atacada a tiros.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables fueron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta de color blanco, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre, ocasionándole heridas en la cabeza y el abdomen. Tras el ataque, arribaron paramédicos de la unidad URGE, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, aseguraron y acordonaron la escena del crimen, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento de evidencias para esclarecer el homicidio.