Harvey Weinstein evita un cuarto juicio en Nueva York; fiscalía retira cargos de violación en tercer grado

La Fiscalía del Distrito de Manhattan anunció este jueves que retirará los cargos de violación en tercer grado contra el exproductor Harvey Weinstein, que evita así el que habría sido su cuarto juicio en Nueva York.

En mayo pasado, un juez de Nueva York declaró nulo el tercer juicio que enfrentaba Weinstein por abuso sexual, después de que el jurado no lograra un veredicto unánime en el caso por violación a la actriz Jessica Mann.

“Hoy, tras conversaciones con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar y de acuerdo con nuestro enfoque de enjuiciamiento centrado en las sobrevivientes, informamos al tribunal que no volveremos a juzgar el cargo restante de violación en tercer grado”, anunció Alvin Bragg, fiscal del Distrito de Manhattan, en un mensaje en X.

Bragg defendió el relato de Mann y su credibilidad como testigo, pero reconoció que ha sido “un proceso extraordinariamente agotador para ella”: “Nunca ha flaqueado al testificar ante dos grandes jurados y tres jurados de juicio a lo largo de ocho años. Le agradecemos su honestidad y su enorme valentía”.

“En consideración de la postura de la señora Mann y en reconocimiento de la condena por delito grave de clase B del señor Weinstein por agredir sexualmente de manera violenta a Miriam Haley, no buscaremos un cuarto juicio y, por lo tanto, hemos solicitado la desestimación del cargo restante”, explicó el fiscal.

Aun así, recomendó al tribunal que Weinstein sea condenado a 20 años de prisión, lo que, a su juicio, tendría en cuenta los daños que sus acciones han causado a la señora Haley.