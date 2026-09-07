Chicharito volvió a posar como futbolista, modeló el nuevo jersey del Atlético Dallas

Después de mucho tiempo, Javier Hernández volvió a posar con una camiseta de futbol. El ‘Chicharito’ fue parte del estreno de una colección especial de jerseys para el Atlético Dallas, el último equipo en integrarse a la United Soccer League, mismo en el que se desenvolverá como delantero.

Hernández Balcázar terminó su segunda etapa con las Chivas a finales de 2025 y con ello se especuló sobre su posible retiro. El máximo anotador de la Selección Mexicana siempre declaró que su intención era mantenerse en activo, pero no fue hasta el pasado miércoles 29 de julio que se hizo oficial que volverá a la acción con el Atlético Dallas como jugador franquicia.

Chicharito es la cara del nuevo proyecto que participará en la segunda división del futbol estadounidense, motivo por el cual lo escogieron para ser parte del lanzamiento de una edición de colección de sus playeras para su temporada de estreno en la USL.

Javier ‘Chicharito’ Hernández modela el jersey edición especial de Atlético Dallas

Fue a través de una publicación en redes sociales que el conjunto de Texas compartió las fotos en las que se ve a Hernández posar con la playera del equipo. “Elige tu veneno. Camisetas de edición limitada. Sin reposición de stock. Consigue la tuya antes de que se agoten”, se lee en la publicación.

En la serie de fotos se observa a ‘Chicharito’ vestir tres playeras distintas, una de color negro con detalles azules, otra azul celeste yuna gris con el cuello y las mangas color negro.

¿Cuándo debuta Javier Hernández con el Atlético Dallas de la USL?

Será hasta la próxima temporada de la United Soccer League que Javier Hernández y el Atlético Dallas debuten, pues es la nueva franquicia de la competición. Será el próximo mes de marzo que Chicharito vuelva a jugar un partido de futbol como profesional, algo que no hace desde los cuartos de final del Clausura 2025 ante Cruz Azul.

El delantero de 38 años firmó por dos temporadas con el Atlético Dallas, por lo que se mantendrá activo por al menos dos años más.

Con información de FoxSports