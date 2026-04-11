Hallan auto calcinado en zona Oriente; es propiedad de hombre que localizaron hoy sin vida en zona Centro

Esta tarde sobre la avenida Equus justo donde se está construyendo la avenida Madagascar entre el cuartel de la Guardia Nacional y el panteón Jardines Eternos localizaron un vehículo infinity completamente calcinado.

Autoridades en el lugar refirieron que el vehículo pertenece al hombre de la tercera edad que encontraron sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Ojinaga crucé con el bulevard Díaz Ordaz en la Colonia Centro.

El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal donde agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recaban la vigencia en torno al hecho por lo que el móvil del hombre encontrado sin vida cambió a homicidio doloso.

Y es que el hombre de 78 años localizado muerto, su hermano dijo a las autoridades que había sido un asesinato, aunque de primera instancia no aparentaba huellas de violencia.