Grupo encabezado por militares de EU ayudó en la búsqueda de “El Mencho”: Reuters

En la operación militar del domingo en México en la que murió el narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera jugó un papel un nuevo grupo de trabajo encabezado por militares de Estados Unidos y especializado en la recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga, dijo a Reuters un funcionario estadounidense.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, que involucra a varias agencias del gobierno estadounidense, se lanzó silenciosamente a fines del año pasado con el objetivo de mapear las redes de miembros de los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, señalaron fuentes.

El funcionario estadounidense que habló con Reuters bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles sobre la información que el grupo de trabajo liderado por el Ejército de Estados Unidos pudiera haber proporcionado a las autoridades mexicanas.

Por otra parte, el funcionario enfatizó que la redada en sí fue una operación militar mexicana.

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) de México informó que, durante un tiroteo en el estado occidental de Jalisco, Oseguera quedó gravemente herido y falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México.

La Secretaría señaló que las autoridades estadounidenses suministraron “información complementaria”.

La operación desencadenó una ola de violencia, con vehículos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras en más de media docena de estados.