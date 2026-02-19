Gracias por elegir servir: Maru a elementos del Ejército Mexicano

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su reconocimiento por quienes que han decidió enlistarte en el Ejército Mexicano, señalando que su vocación es digna de honor y que cuentan con la gratitud del pueblo mexicano.

Ello en el marco del 113 aniversario del Ejército Mexicano, por el cual se realizó un evento en Palacio de Gobierno.

Maru Campos dijo que detrás de cada elemento de la milicia existe una historia que seguramente implicó enfrentar prejuicios y dudas, despidiéndose de seres queridos para ir a un futuro incierto.

“Gracias por elegir servir, gracias por sostener el orden que nos permite vivir en libertad, gracias por honrar todos los días la Constitución que nos une, !larga vida al Ejército Mexicano!”.