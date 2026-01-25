Golpean a mujer en S-Mart La Villita, la despojan de teléfono y efectivo

Una mujer fue víctima de un asalto con arma blanca en las inmediaciones del supermercado S-Mart, sucursal La Villita.

La víctima narró que un sujeto con un cuchillo la amenazó y la golpeó en la cabeza para despojarla de tu teléfono y 800 pesos en efectivo que traía en su bolsa.

Tras el asalto, la mujer se dirigió a su domicilio ubicado en la colonia Nacional donde, luego de ir a atenderse por el golpe, llamó al número de emergencias 911.

Agentes arribaron para levantar el reporte, orientando a la víctima a interponer la denuncia de robo en Fiscalía.