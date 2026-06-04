Gobierno federal propone a CNTE crear aseguradora especializada en pago de pensiones; reitera respeto a manifestación pacífica

En el contexto de la reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal propuso crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

En el encuentro de este jueves, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica y, sobre todo, generar opciones para no afectar a las niñas y niños que están concluyendo el ciclo escolar.

También condenó la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga”; señaló que no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México ni con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles.

Recalcó “este gobierno no reprime, no amenaza y se manifiesta por el respeto a los derechos humanos”.

En cuanto la propuesta, el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, dijo que el objetivo es avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales.

Este plan – indicó- parte de un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas.

PENSIONISSSTE es la única Afore 100 por ciento pública del país y puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

La creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin.

En tanto, el secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido con el magisterio nacional por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, USICAMM, “escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela”.