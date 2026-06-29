Gobierno consultará a comunidades la nueva Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Ciudad de México. El gobierno federal iniciará un proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre la nueva ley general de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos a partir del primero de julio y hasta el 6 de agosto. Esta iniciativa, después de un proceso de consulta e incorporación de las propuestas de las comunidades de los pueblos originarios, se presentará al Congreso del 12 de octubre

Al hacer el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta iniciativa elaborada por diversas dependencias del gobierno federal, entre ellos el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), es reglamentaria del artículo segundo de la Constitución que reconoce por primera vez la pluriculturalidad del país y refleja el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Con ello, “se lo dije al rey Felipe de España”, México es mucho más de lo que ha sido el mestizaje porque aún después de 300 años de Colonia y 200 años de independencia, aún el veinte por ciento de la población se reconocen como pueblos originarios. Subrayó que un pilar de la identidad nacional deviene de estos pueblos originarios que si bien ya se reconocen en la Constitución, con esta nueva ley se pretende plasmar en el marco legal los derechos indígenas.

Entre ellas, las aportaciones presupuestales directamente a las comunidades indígenas ya no dependerá de una voluntad presidencial, sino que será obligatorio por ley este traslado de partidas presupuestales.

“La parte del pensamiento de los gobiernos de la cuarta transformación es el humanismo que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles”. En el planteamiento que le hizo al rey, explicó SHeinbaum dijo que México se asume más allá de la visión eurocentrista y se refleja en la identidad nacional con valores de los pueblos indígenas .

Sheinbaum dijo que para México sigue siendo importante que se pida perdón por los excesos de la Conquista por parte de España más allá del reconocimiento del monarca de los excesos que se registraron.

El titular del INPI, Adolfo Regino, dijo que la consulta será a los 70 pueblos originarios -69 indígenas y los afromexicanos- para que ellos aporten sus consideraciones a la iniciativa que se les está sometiendo a consulta. Mencionó que en el país hay 28.5 millones de personas de comunidades originarias que representan el 20.5 por ciento de la población nacional lo que refleja la Diversidad étnica cultural y lingüística de nuestro país.