Gobernadora de Baja California confirma que la FGR investiga a su exesposo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, derivada de una denuncia anónima.

Durante una declaración ante medios de comunicación, la mandataria estatal señaló que la investigación corresponde exclusivamente a la FGR y afirmó que confía en el desarrollo del proceso

Estoy convencida de que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria y que va a hacer una investigación a profundidad para establecer los hechos.

Ávila Olmeda indicó que la denuncia es de conocimiento público desde hace varias semanas, luego de que trascendieran citatorios presuntamente vinculados con la misma carpeta. Explicó que se trata de un procedimiento iniciado a partir de una denuncia anónima y que, conforme a la ley, la fiscalía tiene la obligación de investigar cualquier señalamiento.

“La fiscalía está haciendo su trabajo y confiamos en que la investigación se atenderá conforme a derecho”, dijo.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Carlos Torres Torres confirmó la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República y precisó que el origen del procedimiento es una denuncia anónima.

En una misiva, el exfuncionario subrayó que la indagatoria no deriva de hechos comprobados, sino de un señalamiento sin identidad conocida, y expresó respeto por el trabajo de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

El origen de dicha información es una denuncia anónima. Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro.

En el mismo posicionamiento, Torres Torres manifestó su disposición para colaborar con las autoridades federales y afirmó que atenderá el proceso legal para aclarar cualquier señalamiento.