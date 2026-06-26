Países Bajos y Marruecos jugarán el último partido del Mundial en Monterrey

Se confirmó el partido entre Países Bajos y Marruecos en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, juego que despedirá al estadio de Monterrey.

El partido número 75 del Mundial que protagonizarán Países Bajos y Marruecos se jugará el próximo lunes 29 de junio a las 21:00 horas en la Sultana del Norte.

Tras el triunfo ante la selección de Túnez, el representativo de los Países Bajos llegó a 7 puntos que lo colocaron como el líder del Grupo F del campeonato.

Mientras que la selección de Marruecos ya había confirmado su pase a la siguiente ronda desde el segundo puesto del Grupo C también con 7 puntos conseguidos.

Este encuentro será el primer compromiso de ambos equipos fuera de Estados Unidos recordando que Países Bajos debutó en Dallas contra Japón, goleó a Suecia en Houston y recientemente le ganó a Túnez en Kansas City.

Mientras que el conjunto marroquí empezó su aventura en esta Copa del Mundo empatando con Brasil en New York, derrotó a Escocia en Boston y venció a Haití en Atlanta.

Ha sido histórico el Estadio Monterrey

La sede mundialista regiomontana está por concluir su actividad en el torneo, sin embargo; cada uno de los partidos que albergó terminaron dejando huella en la historia.

El telón mundialista se abrió con la goleada de Suecia 5-1 a Túnez que terminó por condenar al despido al entrenador del equipo africano, Sabri Lamouchi.

Posteriormente se jugó el Túnez contra Japón que acabó con goleada 0-4 en favor de los asiáticos en partido que marcó el juego número 1000 en la historia de los Mundiales.

Finalmente, Sudáfrica hizo historia en el estadio Monterrey al conseguir su primera clasificación a la segunda ronda al superar por la mínima diferencia a la selección de Corea del Sur.