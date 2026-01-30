Gana UACH Torneo Nacional de Robótica y Habilidades STEM “Girl Powered México 2026”

Obtienen pase al Mundial de Robótica en Estados Unidos.

La Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvo el primer lugar del Torneo Nacional de Robótica y Habilidades STEM “Girl Powered México 2026”, en la categoría Robótica Móvil VEX U (Universidades), celebrado el pasado 26 y 27 de enero en Tolcayuca, Hidalgo, resultado que les otorgó el pase al Mundial de Robótica a celebrarse en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos.

El equipo de la UACH estuvo integrado por las estudiantes de la Facultad de Ingeniería Perla Aidé Cobos Macedo, Luz Mariam García Castillo y Tania Sofía Ibarra Cienfuegos, además de Karla Georgina Espinoza Chávez de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas; quienes fueron asesoradas por el maestro Jesús Manuel Muñoz Larguero y la maestra Elizabeth Burrola.

Cabe señalar que la temporada 2025-2026 de la VEX Robotics Competition presenta el desafío titulado Push Back, un juego competitivo donde equipos de estudiantes diseñan, construyen y programan robots para competir en un campo de 12×12 pies, alternando periodos autónomos y controlados por conductores con el objetivo de sumar puntos colocando bloques estratégicamente.

Las estudiantes universitarias demostraron su habilidad y destreza en esta competencia donde participaron 20 equipos de diversas instituciones de educación superior del país, resultando invictas y ganando el pase al Torneo Mundial VEX Worlds de Robótica a celebrarse en San Luis, Misuri, EUA.

La Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su compromiso de formar estudiantes de excelencia, que se destaquen en los diversos ámbitos académicos, culturales y deportivos a nivel nacional e internacional.