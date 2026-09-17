Fuero al Auditor-Ariadna y la fiesta de los morenos-Molestia en la “verdadera izquierda”-Sin detalles… ¿y sin invitación?

Después del festivo por el 216 Aniversario de la Independencia, este día los diputados locales retomarán actividades no sólo con Sesión Solemne y Ordinaria, también en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Memo Ramírez, en donde se analizará y discutirá la iniciativa presentada para otorgarle fuero al titular de la Auditoría Superior del Estado. Se trata de una reforma al artículo 179 de la Constitución Política del Estado que fue presentada el mes pasado por la diputada América Aguilar y por los emecistas Alma Portillo y Francisco Sánchez, así como por el legislador del Verde, Tavo Borunda, y debido a su carácter constitucional, por supuesto que requerirá de la mayoría calificada cuando se vote en el Pleno. Así que este día, dicha propuesta deberá pasar el primer filtro y si otra cosa no sucede, el dictamen será aprobado en positivo.

Los más enterados señalan que se trata de una iniciativa que el actual auditor Superior, Héctor Acosta Félix, no pidió, pero que le caería de perlas debido a la chamba que realiza en ese órgano fiscalizador, desde donde se han destapado grandes escándalos de corrupción, como el que ahorita trae al exsecretario de Hacienda del corralismo, Arturo Fuentes Vélez, a salto de mata, y al ex(des)gobernador y hoy senador de Morena, Javier Corral, con una orden de aprehensión en contra que no se le ha podido ejecutar debido al fuero que consiguió al enlistarse en las filas de la 4T. Así que para proteger al auditor de futuras vendettas, es que los diputados antes mencionados presentaron esta reforma que le otorgaría fuero al titular de la Auditoría Superior del Estado y que sin duda le daría mayor libertad, y menos preocupaciones, a la hora de destapar los chanchullos de funcionarios y políticos.

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Ya que andamos con los diputados locales, y luego de que ayer le platicamos en este mismo espacio que a diferencia de sus colegas del PAN, PRI, MC y Verde, los cuales festejaron el Grito en Palacio de Gobierno, los de la bancada de Morena organizaron su propia fiesta, resulta y resalta que en esa pachanga estuvo ni más ni menos que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien tal parece que apenas y concluyó en CDMX los destapes de los coordinadores estatales de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California, tomó un vuelo a Chihuahua para reunirse con sus legisladores.

Es así que en la reunión, además de estar presentes los diputados Cuauhtémoc Estrada, Pedro Torres, María Antonieta Pérez, Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, Jael Argüelles, Brenda Ríos y Leticia Ortega, también acudieron la delegada del Bienestar, Mayra Chávez y el titular de la Conagua en el estado, Román Alcántar, quienes no se quisieron perder el encuentro con su jefa política. La duda es: ¿será que Ariadna ya les reveló el nombre de la persona ungida para buscar la gubernatura de Chihuahua y por eso andaban tan contentos? Es pregunta que se cruza con el suspenso.

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Y precisamente en ese suspenso y el vilo en el que se encuentran los equipos de los aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, la foto que reveló la presencia de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, con la mayoría de los integrantes de la bancada, no causó nada de gracia entre los simpatizantes de la senadora con licencia, tan es así que hubo comentarios de que la balanza está inclinada hacia el alcalde con licencia de Juárez, pues es de sobra conocido que los ahí presentes tienen como su gallo a Pérez Cuéllar, así que la presencia de Montiel en la reunión, provocó que los seguidores de Andrea se molestaran y reclamaran que el piso no está parejo y por supuesto les generó dudas de para dónde andan los cariños de la poderosa exsecretaria del Bienestar y hoy jefa nacional de Morena.

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Sin detalles y probablemente sin invitación, así es como andan los integrantes del Gobierno del Estado respecto a la visita que este sábado realizará la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, y aunque trascendió que la invitación ya le llegó a la gobernadora Maru Campos, quizá más por compromiso que por consideración, lo más probable es que la jefa del Ejecutivo chihuahuense decida no acompañar a la inquilina de Palacio Nacional al mitin que los morenistas le están organizando a Sheinbaum en la frontera, lo cual sería lo más lógico y con sentido común por parte de la Gobernadora, pues es más que obvio que el evento estará lleno de simpatizantes al régimen y no precisamente de ciudadanos libres que opten por acudir un sábado a asolearse en la plaza de la X.