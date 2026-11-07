Real Madrid vence al Valencia de Javier Aguirre con goles de Valverde, Güler y Mbappé

El modesto Valencia de Javier Aguirre no pudo reducir la distancia respecto al Real Madrid, uno de los gigantes del futbol de Europa. En una fecha de LaLiga española marcada por homenajes al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, fallecido el martes pasado, el cuadro dirigido por el técnico mexicano cayó 3-0 en el Estadio de Mestalla.

Los goles de Fede Valverde (28), Arda Güler (36) y Kylian Mbappé (75) impulsaron al conjunto blanco provisionalmente a la segunda posición de la clasificación del torneo, empatado en 30 puntos con el líder Barcelona. El local José Luis Gayá fue expulsado.

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El Madrid, además, mantuvo su marcha triunfal con su novena victoria oficial consecutiva antes del parón de selecciones.

Al igual que en el resto de encuentros del día, los jugadores salieron al campo de Mestalla con camisetas en las que se podía leer “Siempre en nuestro recuerdo” con el ‘9’ que portaba el jugador del Tenerife.

Una ofrenda floral junto a un minuto de silencio al inicio y otro de aplausos en el minuto 9 completaron el homenaje al jugador fallecido tras un golpe en un partido de la Segunda División española.

El Valencia de Aguirre, ubicado en el penúltimo lugar con 9 unidades, apenas pudo acercarse al arco rival con disparos desde la frontal de Aaron Mayol, quien probó los reflejos de Thibaut Courtois, aunque sin suerte.