El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, niega que haya omisión en la emisión de la convocatoria para la elección de la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador mencionó que “estábamos dialogando, platicando, buscando la manera de cómo nombrar a una persona por consenso, desde la convocatoria, el Comité Técnico y luego la designación o elección de la presidenta sustituta del INE”.

Agregó que está concluyendo el informe circunstanciado sobre la demanda que interpuso el PAN esta semana contra los actos de la Junta de Coordinación Política y la Cámara de Diputados.

“Ellos alegan que hubo omisión o que hay omisión para nombrar a la presidenta del INE para emitir la convocatoria para que actuemos en razón de esta disposición constitucional que contiene el artículo 41”.

Indicó que “ellos interpusieron este recurso y aunque ellos saben bien, porque tienen buenos abogados, que hay que esperar la resolución, ahora están presionando para que tengamos con rapidez la emisión de la convocatoria”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena apuntó que es una estrategia política “que yo respeto y que no voy a descalificar, pero es obvio que si ellos interpusieron el recurso, hay que esperar la resolución del Tribunal. Es lo más sensato que el Tribunal resuelva, lo que corresponda, dado que ellos decidieron acudir a esta instancia jurisdiccional”.

“Nosotros tenemos la puerta abierta para el diálogo, no la hemos cerrado, pero tengo que responder como presidente de la Junta y tengo que señalar que no hay omisión, que hay un órgano electoral funcionando, que tenemos mayoría funcionando, que no se pone en riesgo el quórum legal, que no se ponen en riesgo las decisiones de un órgano para preparar la elección y que hay 10 de 11 consejeros y una presidenta interina o provisional o temporal que fue electa por los 10 consejeros electorales”, enfatizó Monreal Ávila.

El presidente de la Jucopo expuso todo esto es planteado en el recurso que está respondiendo en el informe circunstancial. “Ellos decidieron acudir a un órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral, me refiero al PAN. Yo simplemente estoy respondiendo a este recurso, a esta demanda que ellos interpusieron y que como autoridad responsable tengo que hacer, pero no cierro las puertas del diálogo”.

En este sentido, expresó que siempre ha sido un hombre conciliador y de acuerdos, “pero ellos interpusieron este acuerdo, este recurso y ahora tengo que responder”.

Comentó que, para ello, el sábado y domingo ha estado estudiando y viendo tesis de jurisprudencia, resoluciones anteriores y algunas controversias constitucionales, “que voy a hacer valer el derecho de la mayoría de que no hemos violado ninguna de las disposiciones de la Constitución, pero es el Tribunal el que va a resolver”.

Finalmente, anunció que para la próxima semana en la Cámara de Diputados se abordarán reformas en materia de defensa nacional, de medio ambiente, de cabildeo; “esperamos seguir agotando la agenda”.