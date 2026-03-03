Frente frío 38 traerá vientos para este martes a territorio estatal

Este martes, el frente frío núm. 38 se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y una línea seca sobre el norte de México, generarán vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en las mencionadas regiones.

Por lo que se prevé un ambiente fresco a templado por la mañana y poco caluroso a caluroso por la tarde, con condiciones de muy frío a frío en la zona serrana y cielo de despejado a parcialmente nublado.

Los vientos podrían superar los 55 km/h en Juárez, Ascensión y Janos, y los 45 km/h en Ahumada, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc y Balleza, con posibilidad de tolvaneras en Juárez y Janos.

Las lluvias serán de aisladas a dispersas en municipios como Guadalupe y Calvo, Meoqui, Julimes, Delicias, Parral y Jiménez, con acumulados de hasta 5 milímetros (mm). También se prevén ligeras en Morelos, Guachochi, Balleza y Aldama.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y aguanieve en zonas altas de la región serrana durante la madrugada del miércoles.

La CEPC recomienda extremar precauciones por vientos y tolvaneras en carretera, evitar encender fogatas en campo abierto para prevenir incendios forestales, protegerse de cambios bruscos de temperatura, mantener una hidratación adecuada y usar protector solar en zonas de calor intenso