Fortalece IMSS Chihuahua prevención de riesgos laborales con distintivos ELSSA

• Durante el foro, el IMSS compartió con empresas acciones para fortalecer la prevención en seguridad y salud en el trabajo.

• En el IMSS se promueve la salud, previene riesgos laborales y mejorar las condiciones de las personas trabajadoras.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua entregó distintivos de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) a empresas agremiadas a INDEX Chihuahua.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de INDEX dentro del “Foro Promocional de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo”, a través de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, para acercar a las empresas acciones encaminadas a fortalecer la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo.

El acto fue encabezado por la titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chihuahua, doctora Beatriz Villasana Luna, quien señaló que el acercamiento con las empresas resulta fundamental para que conozcan el programa ELSSA y puedan aprovechar las herramientas que el Instituto pone a su disposición.

Enfatizó que, el IMSS avanza hacia un modelo de atención más integral, que coloca a las personas en el centro de las acciones institucionales, y permite fortalecer la participación del sector empresarial en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el evento, el IMSS en Chihuahua entregó Distintivos ELSSA a las siguientes empresas:

• Denys Norte, San Felipe y Juventud

• Jack in the Box San Felipe y Cantera

• Essilor Ecco 1 y 2

• Operadora Futurama S.A. de C.V.

• Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

• Imper de Chihuahua, S.A. de C.V.

• Klimm Packaging S. de R.L. de C.V.

• Nueva Walmart de México S.A. de C.V.

• Onus Comercial S.A. de C.V.

• Premium Restaurants Brands S. de R.L. de C.V.

• Desarrollo de Ingeniería y Contratación S.A. de C.V.

• Papelera de Chihuahua S.A. de C.V.

• Pasteurizadora de los Productores de Leche S.A. de C.V.

Además, las siguientes empresas firmaron la carta de adhesión a la estrategia ELSSA:

• Essilor Ecco 1

• Imper de Chihuahua

• Denys Norte

Las empresas interesadas en participar en la estrategia ELSSA pueden comunicarse al 614-413-2088, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas; al Centro de Atención Telefónica al 800-953-0129, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas, o consultar la plataforma ELSSA del IMSS: www.imss.gob.mx/elssa.

–oo0oo—