Formulan imputación contra segundo implicado en el secuestro y homicidio de un menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Yahir Armando M. L., por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un menor de 16 años de edad, el 30 de enero del año en curso, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, hizo del conocimiento a Yahir Armando M. L., que se le atribuye participación en la privación de la libertad de la víctima, efectuada en la calle Hacienda la Laborcita, de la colonia Sierra Vista.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado, junto con diversas personas abordaron a la víctima, a quien mediante agresiones físicas la subieron en una camioneta y posteriormente la privaron de la vida con disparos de arma de fuego, abandonado su cuerpo en las calles Hermenegildo Luna y Puerto Dunquerque, de la colonia Águilas de Zaragoza.

La detención del imputado, el pasado jueves 12 de febrero, estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión en calle Hacienda de Aviña de la colonia Sierra Vista, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo miércoles 18 de febrero, a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, donde se definirá su situación jurídica.

Cabe hacer mención que, el primer implicado en este hecho, de nombre Luis Carlos T. P., ya se encuentra vinculado a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).