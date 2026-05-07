Formulan imputación a presunto responsable de homicidio en Delicias

•​Fue capturado ayer martes en Guachochi y trasladado a este municipio

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, la Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en la ciudad de Delicias, formuló imputación al detenido Jesús David S.C., por el delito de homicidio calificado.

La detención del imputado fue mediante orden de aprehensión, cumplimentada por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en la calle 20, de la colonia Obrero, en Guachochi, Chihuahua, y trasladado a Delicias, en donde quedó a Disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 736/2022

Durante la audiencia inicial se le hizo de su conocimiento que se le imputa el homicidio de un masculino, de nombre S.R.H.C, ocurrido el 26 de enero del 2022.

La carpeta de investigación establece que el imputado se introdujo en un domicilio ubicado en la Privada de Avenida Primera Norte, del fraccionamiento Imperial, en la ciudad de Delicias, donde con un tubo golpeó en múltiples ocasiones a la víctima, hasta causar su muerte.

Jesús David S.C. quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, su situación jurídica se resolverá en la audiencia d vinculación o no a proceso, programada para el lunes 11 de mayo, a las 10:30 horas.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).