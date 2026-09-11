Anuncia el Colegio de Abogados Agraristas el Primer Congreso Agrario del Estado de Chihuahua

El evento se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre y servirá como plataforma para definir la postura que representará a la entidad en el Congreso Agrario Nacional e Internacional que se desarrollará en la Ciudad de México. Participarán magistrados y especialistas en el tema; se busca impulsar la cultura de la legalidad en el sector.

El Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua, presidido por el abogado Jorge Pazos, anunció la realización del Primer Congreso Agrario del Estado de Chihuahua, un encuentro estratégico concebido para fomentar la cultura de la legalidad, fortalecer la certeza jurídica de la tierra y actualizar el conocimiento técnico en la materia.

El evento se desarrollará los días 5, 6 y 7 de octubre y congregará a un perfil multidisciplinario que incluye a estudiantes de Derecho, abogados, posesionarios, ejidatarios, funcionarios, representaciones ejidales y organizaciones campesinas de la región.

El programa académico y práctico contará con especialistas de trayectoria nacional e internacional en el ámbito judicial y ambiental ligado al campo, entre ellos el doctor Rubén Gallardo Zúñiga, magistrado agrario en Oaxaca y doctor en Derecho Agrario, quien abordará los retos del marco normativo del campo.

También se llevará a cabo un panel de Derecho Ambiental y Agrario, integrado por el licenciado Rubén Tarango Núñez y el licenciado Jorge Pazos, quienes expondrán sobre la relación entre la protección ambiental, la sustentabilidad y los derechos agrarios de las comunidades.

Jorge Pazos destacó que esta edición estatal representa un precedente histórico, debido a que, por primera vez, el Congreso Agrario Nacional está impulsando congresos estatales preparatorios previo al encuentro nacional e internacional.

Los resultados de las mesas de trabajo realizadas en Chihuahua se consolidarán como la postura oficial del estado que será presentada en el Congreso Agrario Nacional e Internacional, foro con más de 30 años de trayectoria que se celebrará los días 28, 29 y 30 de octubre en la Ciudad de México.

Con esta iniciativa, el Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua reafirma su compromiso con el desarrollo rural integral, el acceso a la justicia agraria y el respaldo institucional a las comunidades del estado de Chihuahua.