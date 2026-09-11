Balean a hombre de 32 años en la colonia Sector 3

Un hombre de 32 años resultó lesionado por impactos de arma de fuego en el cruce de las calles 63 y Media y Teporaca, en la colonia Sector 3, donde se generó un fuerte operativo tras el reporte de una persona baleada.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), quienes localizaron al hombre con dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno en la cadera y otro en el hombro. Tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

Policías municipales tomaron el reporte correspondiente y efectuaron las primeras indagatorias para esclarecer el ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.