Firman INE y PRI un convenio de colaboración para llevar a cabo la captación de registros mediante la AP

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), firmaron un convenio de colaboración en el que se establecen las bases para que la fuerza política cuente con la Aplicación Móvil “Apoyo Ciudadano INE”, para la captación de los registros, ratificación y refrendo de sus afiliadas y afiliados.

Durante el evento, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas subrayó que para su partido “el INE simboliza los esfuerzos históricos del pueblo de México por contar con un organismo garante de nuestra democracia” y externó la confianza amplia en la labor que realiza y su convicción por respaldar las reformas que fortalezcan su autonomía, capacidad operativa, profesionalización y ciudadanización.

En la sede del INE, externó su convicción de que la democracia mexicana necesita un Instituto sólido, eficiente, con suficiencia presupuestal, capaz de desempeñar sus funciones de manera adecuada y con plena independencia.

Con la firma de este convenio, dijo Moreno Cárdenas, “damos testimonio de que es importante fortalecer la eficiencia, el trabajo de nuestro partido, pero también muy coordinados con la autoridad electoral en funciones muy sustantivas, así como para nuestro partido, que es importante mantener esa tarea permanente de robustecer su vida interna desde una militancia responsable”.

En su intervención, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala subrayó que “la experiencia acumulada por años en el Instituto se pone a disposición del sistema democrático” y en la firma de este convenio que permitirá el uso de herramientas tecnológicas que le darán certeza al partido para lograr sus trabajos de afiliación.

“Para nosotros en otros tiempos era inimaginable que un partido pusiera en manos de la autoridad su propia tarea registral. Hoy, esta confianza que se ha ganado a partir de los años de trabajo técnico especializado, esta experiencia profesional que se acumula en el Instituto Nacional Electoral en todos los aspectos, pues hoy nos da esta tranquilidad de poder firmar el convenio que nos convoca hoy”, señaló.

Acompañada de la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino; del Consejero Jorge Montaño Ventura; del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán; de la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Yessica Alarcón Góngora y de integrantes de la mesa directiva del PRI, Taddei Zavala añadió que esta herramienta se suma a que el INE cumpla el mandato constitucional de promover la vida de los partidos políticos.

“Hoy también los partidos políticos, ante este evento, definen que pueden también tener confianza y que les genera certeza, que les genera tranquilidad y que les genera el paso correcto”, estableció.

Se pone a disposición del PRI la AP del INE

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán explicó que mediante el convenio, se pone a disposición del PRI el uso de una Aplicación Móvil (AP) para llevar a cabo la realización de la captación de registros, ratificación y refrendo, así como de llevar a cabo una verificación objetiva con mayor precisión y rapidez de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, atendiendo con ello al principio de certeza y la protección de datos personales.

“Esta herramienta tecnológica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral permite recabar las afiliaciones de los partidos políticos de la ciudadanía en proceso de constitución y en proceso de los afiliados y para formar su partido político”, indicó.

“En el Partido Revolucionario Institucional, conocemos con claridad la responsabilidad que tenemos respecto a esta actividad fundamental y permanente, que es la afiliación. Esta tarea nos permite saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Es un instrumento que nos permite identificar territorialmente a nuestra militancia partidista”, especificó el Coordinador Nacional de Afiliación del tricolor, José Luis Villalobos García.

Mediante el convenio, apuntó, el partido contará con una herramienta tecnológica para fortalecer el procedimiento de afiliación de su militancia y, con ello, tener un padrón de militantes sólido, actualizado y confiable.