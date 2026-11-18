No saben de rencores ni entienden por qué alguna vez fueron abandonados. Algunos conocieron el maltrato, otros sobrevivieron a la indiferencia y todos tienen algo en común: merecen una vida digna, protección y una familia que no vuelva a darles la espalda.

Son 20 perros rescatados que hoy esperan una segunda oportunidad en Chihuahua. Después de recibir atención, cuidados y rehabilitación, están listos para encontrar un hogar donde puedan dejar atrás las circunstancias que marcaron su pasado y convertirse en parte de una familia.

Rocío Reza Gallegos, titular de la Coordinación de Protección Animal y Medio Ambiente (CPAMA), hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse a conocerlos y considerar la adopción como una alternativa para integrar un nuevo integrante a sus hogares.

La jornada de adopción se realizará el próximo viernes 20 de noviembre, a las 16:00 horas, en el parque de la colonia Los Frailes. Las personas interesadas deberán registrarse previamente mediante un mensaje privado en las redes sociales de Facebook e Instagram de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

Una oportunidad para volver a confiar

Como parte de esta actividad se implementará la modalidad «El amor te elige a ti», una propuesta que busca generar un encuentro entre los perros rescatados y las personas interesadas en adoptarlos, permitiendo que conozcan a los animales y encuentren esa conexión que puede convertirse en el comienzo de una nueva historia.

Reza Gallegos explicó que los 20 ejemplares se encuentran completamente recuperados y rehabilitados, por lo que están preparados para integrarse a una familia. Además, serán entregados esterilizados y con sus respectivas vacunas, como parte de las condiciones de bienestar que acompañan las adopciones.

La funcionaria destacó que no se trata solamente de encontrarles un espacio donde permanecer, sino de garantizar que lleguen a hogares donde reciban atención, respeto y cariño.

78 vidas bajo resguardo

Detrás de esta jornada existe una realidad que demanda sensibilidad y compromiso social. Actualmente, el Centro de Resguardo de la CPAMA tiene bajo atención a 78 perros que fueron rescatados y que necesitan una oportunidad para encontrar un hogar definitivo.

Cada adopción representa la posibilidad de cambiar el destino de uno de estos animales y, al mismo tiempo, permitir que otros puedan recibir atención cuando necesiten ser rescatados.

La titular de la coordinación consideró fundamental impulsar una nueva cultura de respeto hacia todos los seres sintientes, en la que la sociedad comprenda que los animales no son objetos ni pertenencias desechables, sino seres vivos que necesitan cuidados y protección.

Adoptar también es reparar una historia

La invitación de la dependencia es a dejar de lado la compra de mascotas y voltear a ver a los animales que han sido víctimas del abandono y el maltrato.

«Es muy diferente cuando adoptan a una mascotita; la verdad es la lealtad, el amor. Son perritos rescatados que vienen derivados del abandono, del maltrato».

La funcionaria recordó que adoptar implica asumir una responsabilidad permanente, pues una mascota necesita alimentación, atención veterinaria, protección y un entorno seguro durante toda su vida.

Los 20 perros que participarán en el Adoptón ya tuvieron que sobrevivir a una historia que no eligieron. Ahora esperan que alguien los elija a ellos.

Porque para un animal que alguna vez conoció el abandono, una familia no significa solamente tener un techo: significa sentirse protegido, recibir cariño y descubrir que esta vez nadie se irá.