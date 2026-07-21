Firma Municipio de Chihuahua hermanamiento con Wichita, Kansas para fortalecer la industria aeroespacial

-El acuerdo permitirá impulsar la atracción de inversiones, el desarrollo de talento y la colaboración entre ambos ecosistemas aeroespaciales

-En la firma del convenio se contó con la presencia de la gobernadora Maru Campos como testigo de honor

En el marco de la Farnborough International Airshow 2026, una de las ferias aeroespaciales más importantes del mundo, el Gobierno Municipal de Chihuahua firmó un convenio de hermanamiento con la ciudad de Wichita, Kansas, Estados Unidos, reconocida internacionalmente como la Capital Mundial del Aire por su sólida industria aeronáutica.

Este acuerdo representa un paso estratégico para fortalecer la relación entre ambas ciudades mediante la promoción de proyectos de colaboración, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la generación de oportunidades que impulsen el crecimiento del sector aeroespacial en Chihuahua Capital.

Durante la firma, en representación del alcalde Marco Bonilla, Rene Chavira, destacó que esta alianza permitirá consolidar una agenda de cooperación enfocada en la atracción de inversión, el desarrollo de talento especializado, la innovación tecnológica y la vinculación entre empresas, instituciones académicas y organismos del sector.

Asimismo, señaló que el hermanamiento fortalece el posicionamiento de Chihuahua Capital como un destino competitivo para la industria aeroespacial, al establecer vínculos con una de las ciudades con mayor trayectoria y reconocimiento internacional en este sector.

Por su parte, representantes de la ciudad de Wichita coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos gobiernos para impulsar el intercambio de conocimiento, promover nuevas oportunidades de negocio y fomentar el crecimiento de la industria en beneficio de ambas comunidades.

En esta ceremonia de firma del convenio se contó con la presencia de la gobernadora Maru Campos, como testigo de honor, quien señaló la importancia de este hermanamiento para continuar desarrollando la industria y el talento chihuahuense, asimismo estuvieron presentes el Jefe de la Cancillería de la embajada de México en Londres, Joel Hernández, y el rector de la Universidad Estatal de Wichita Richard Muma, y el director de Desarrollo Económico Municipal José Jordán.

Con esta alianza, el Gobierno Municipal de Chihuahua, en coordinación con el Gobierno del Estado, refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la competitividad de la ciudad, promuevan la llegada de nuevas inversiones y generen mayores oportunidades de desarrollo económico para las y los chihuahuenses.