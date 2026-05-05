Comando Sur de EU confirma nuevo ataque a ‘narcolanchas’; reporta tres muertos

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este martes llevó a cabo un nuevo ataque “cinético letal” contra una embarcación en el Pacífico oriental, dando como resultado tres muertos.

De acuerdo con el reporte oficial publicando en X, la acción se realizó bajo la dirección del general Francis L. Donovan, luego de que labores de inteligencia identificaran que la nave transitaba supuestamente por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en dichas actividades. En el operativo murieron tres hombres, a quienes Washington calificó como “narcoterroristas”, y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadunidenses.

Desde el inicio de estas acciones en septiembre pasado, bajo la administración del presidente Donald Trump, se han contabilizado más de 60 incursiones similares y un saldo provisional acumulado de más de 185 personas fallecidas.

Estas incursiones forman parte de una estrategia más amplia de interdicción marítima que, según autoridades de Estados Unidos, busca frenar el tráfico de drogas en la región. Sin embargo, un reportaje de The Intercept demuestra que las declaraciones de la Casa Blanca y el Departamento de Guerra carecen de fundamento, son falsas o ambas cosas.

“La administración no ha explicado los objetivos a largo plazo de esta misión ni ha aportado ninguna prueba de que se haya reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos”, declaró el pasado jueves el senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, al referirse a la campaña. “Exijo una respuesta creíble a esta pregunta fundamental: ¿Qué pretende lograr realmente esta operación?”.