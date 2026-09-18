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FGR investiga el hallazgo de 59 millones de litros de hicrocarburo en Guanajuato

Aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo, con características de diésel, gasolina regular y premium, fueron decomisados en un operativo realizado por autoridades federales y estatales al cumplimentar una orden de cateo en un inmueble en el municipio San José Iturbide, Guanajuato.

La diligencia se realizó en la comunidad La Fragua, como parte de una investigación por hechos relacionados con presuntos delitos como el almacenamiento, la distribución y otras operaciones relacionadas con hidrocarburos.

Durante la inspección fueron localizados y asegurados diez tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transporte y documentación relacionada con los hechos investigados.

Debido al volumen del producto localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, las maniobras para su medición, identificación y manejo continuarán bajo la supervisión de personal especializado y de las autoridades competentes.

Estas medidas buscan prevenir derrames, incendios o cualquier otra situación que pudiera afectar a la población, sus bienes o al medio ambiente.

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad responsable de continuar con las investigaciones y ordenar los dictámenes periciales necesarios para determinar la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto.

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