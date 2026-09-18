FGR investiga el hallazgo de 59 millones de litros de hicrocarburo en Guanajuato

Aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo, con características de diésel, gasolina regular y premium, fueron decomisados en un operativo realizado por autoridades federales y estatales al cumplimentar una orden de cateo en un inmueble en el municipio San José Iturbide, Guanajuato.

Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la #FGR a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en #Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su… pic.twitter.com/e2RMuQmvjH — FGR México (@FGRMexico) September 18, 2026

La diligencia se realizó en la comunidad La Fragua, como parte de una investigación por hechos relacionados con presuntos delitos como el almacenamiento, la distribución y otras operaciones relacionadas con hidrocarburos.

Durante la inspección fueron localizados y asegurados diez tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transporte y documentación relacionada con los hechos investigados.

Debido al volumen del producto localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, las maniobras para su medición, identificación y manejo continuarán bajo la supervisión de personal especializado y de las autoridades competentes.

Estas medidas buscan prevenir derrames, incendios o cualquier otra situación que pudiera afectar a la población, sus bienes o al medio ambiente.

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad responsable de continuar con las investigaciones y ordenar los dictámenes periciales necesarios para determinar la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto.