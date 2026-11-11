FGE desmiente versiones sobre la Gobernadora en operativo con extranjeros; la investigación acreditó que se le ocultó información

Chihuahua, Chih.— La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un posicionamiento oficial respecto a las versiones difundidas en medios de comunicación que atribuyen a la titular del Poder Ejecutivo conocimiento sobre la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la institución. En cumplimiento de su deber de informar con veracidad, el organismo procurador de justicia precisó los alcances y datos asentados formalmente en la carpeta de investigación.

De acuerdo con la FGE, las pesquisas relacionadas con el operativo llevado a cabo en abril de 2026 en el municipio de Morelos integran a la fecha 150 declaraciones rendidas por 86 personas, acompañadas de prueba documental, pericial y técnica. La institución enfatizó que en ninguna de las declaraciones ni en los datos de prueba existentes consta alguna referencia a que la Gobernadora haya conocido o autorizado la intervención de agentes extranjeros.

Por el contrario, la representación social aclaró que la investigación probó —y un juez de control tuvo por probable al dictar el auto de vinculación a proceso— que dicha información le fue ocultada a la mandataria estatal. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que las versiones atribuidas a una persona contra la que pesa una orden de aprehensión vigente no forman parte de la causa penal, por lo que desestimó pronunciarse sobre dichos expresados fuera del proceso legal.

Finalmente, la dependencia señaló que no emitirá postura sobre la identidad ni la adscripción de los ciudadanos estadounidenses referidos en el expediente, ni sobre documentos que no hayan sido exhibidos formalmente. La investigación continúa en su etapa complementaria bajo el plazo fijado por la autoridad judicial, manteniéndose una colaboración constante y el intercambio de información con la Fiscalía General de la República (FGR).