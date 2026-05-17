Fermín Ordóñez se registra como Defensor de Chihuahua; líder nacional de MT reconoce compromiso del priista

El dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, se registró este fin de semana como Defensor de Chihuahua.

Dicho registro lo celebró el líder nacional de MT, Erubiel Alonso:

“Celebro con gran entusiasmo la postulación de Fermín Ordóñez Aranda como “Defensor de Chihuahua”. Un reconocimiento merecido a un cuadro de a pie, comprometido y con resultados probados desde la dirigencia Movimiento Territorial Chihuahua.

El priismo chihuahuense tiene en ti la mejor opción para la alcaldía. ¡Cuentas con todo el apoyo de la familia emetista nacional!”