Fermín Ordóñez destaca resultados sólidos tras el Informe de Marco Bonilla; “existen áreas de oportunidad”

Tras la presentación del Informe de gestión del alcalde Marco Bonilla, el Dirigente del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, expresó su reconocimiento a los sólidos resultados alcanzados en la capital, destacando la consolidación de un municipio seguro, moderno y con certidumbre económica.

​Ordóñez Arana señaló que las cifras presentadas reflejan un trabajo constante en favor del desarrollo urbano y el bienestar integral de la ciudadanía, subrayando avances determinantes en cuatro ejes clave:

​Seguridad Pública de vanguardia: Destacó la constante inversión en equipamiento, patrullas y la consolidación de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), fortaleciendo la inteligencia policial, la confianza en la Policía Municipal y el combate efectivo a los índices delictivos.

​Atracción de inversión y empleo: Resaltó la llegada de más de 2,224 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa acumulada, posicionando a Chihuahua Capital como el municipio líder en la generación de empleos formales en el estado, con mejores salarios y respaldo total al emprendimiento.

​Infraestructura e inversión pública: Subrayó la histórica inversión de más de 4,500 millones de pesos destinados a obra pública a lo largo de cinco años, concretando proyectos clave como el Polideportivo Luis H. Álvarez y diversas obras de conectividad vial que transforman la movilidad de la ciudad.

​Desarrollo Social y Educación: Reconoció la asignación de más de 413 millones de pesos en becas, cultura, deporte y equipamiento escolar, así como la entrega de un promedio anual de 72,650 apoyos directos a las familias que más lo requieren.

​”Los resultados presentados por el alcalde Marco Bonilla son muestra de una gestión con visión y compromiso.

El líder del Movimiento Territorial también precisó que existen tareas pendientes, como en todas las gestiones. Al preguntarle que consideraba pendiente, dijo: Pavimentación e infraestructura urbana en algunas colonias periféricas de la ciudad, sobretodo hídrica, sanitaria e introducción de electrificación.