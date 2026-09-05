Reta jefe de gabinete a la oposición a comparar resultados de cinco años de gobierno

El jefe de Gabinete del Municipio de Chihuahua, Arturo García Portillo, aseguró que las críticas de los grupos opositores serán contrastadas con los resultados de cinco años de administración encabezada por Marco Bonilla.

El funcionario señaló que corresponde a las minorías ejercer una postura crítica frente al gobierno, pero sostuvo que próximamente habrá oportunidad de colocar en la balanza los argumentos de la oposición frente a los resultados obtenidos por el Ayuntamiento.

“Pues es su papel, son minorías, son una expresión opositora y hacen eso”, expresó.

García Portillo afirmó que las obras realizadas durante la administración de Bonilla son visibles y que existen indicadores que permiten evaluar el desempeño del gobierno municipal.

“La obra del alcalde Marco Bonilla está a la vista. Los resultados son clarísimos”, sostuvo.

Destacó además el manejo transparente de la administración municipal y aseguró que existen indicadores y reconocimientos que respaldan el desempeño del Ayuntamiento en materia de transparencia y simplificación administrativa.

En este sentido, consideró que será sencillo realizar una comparación con gobiernos anteriores y determinar los resultados obtenidos por cada administración.

“Va a ser muy fácil establecer estas comparaciones y poner en la balanza lo que se ha hecho en otras administraciones, diferentes a las nuestras, que lo que se ha hecho aquí”, afirmó.

El jefe de Gabinete anticipó que el balance será favorable para la actual administración y cuestionó los argumentos utilizados por algunos opositores, al considerar que presentan información parcial o fuera de contexto.

“La verdad es que utilizan muchas medias verdades, información parcial o expuesta de una manera distorsionada”, señaló.

García Portillo indicó que, una vez que se expongan los datos completos y se explique puntualmente cada acción, las diferencias entre los argumentos políticos y los resultados de gobierno quedarán claras.

“Cuando le expliquemos con toda puntualidad, lo veremos muy claro”, concluyó.