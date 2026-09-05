Identifican a pareja asesinada a tiros en la colonia Veteranos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro identificó a las dos personas que fueron asesinadas a balazos la noche del pasado viernes en calles de la colonia Veteranos.

Las víctimas fueron identificadas como Margarita Vázquez, de 28 años de edad, y Adrián Meraz, de 30, quienes viajaban a bordo de un vehículo Nissan Tiida al momento del ataque.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ignacio Allende y Toma de Zacatecas, donde sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego en contra de sus ocupantes.

De acuerdo con los primeros datos, los agresores realizaron al menos 30 disparos contra el vehículo, impactándolo por ambos lados, lo que provocó que Margarita y Adrián perdieran la vida en el lugar.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y aseguraron la escena, mientras personal de la Fiscalía y de Servicios Periciales inició las investigaciones y el levantamiento de evidencias para esclarecer el doble homicidio.

En medio de la tragedia, un perro de la raza Pug que viajaba con las víctimas sobrevivió al ataque y fue localizado dentro del vehículo.

La Fiscalía Zona Centro continúa con las investigaciones para establecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este doble asesinato.