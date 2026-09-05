Alista Bonilla su licencia para atender agenda política; Chavira ya está preparado

El alcalde Marco Bonilla solicitará licencia en próximas semanas para atender los encargos políticos que tiene pendientes, informó a Entre Líneas el jefe de Gabinete Municipal, Arturo García Portillo.

Aunque todavía no se define la fecha exacta en que Bonilla se separará temporalmente del cargo, García Portillo confirmó que el trámite se contempla para los próximos días y que la ausencia podría extenderse por alrededor de dos o tres semanas.

Ante este escenario, el funcionario señaló que lo más probable es que el alcalde suplente, René Chavira, tome las riendas del Gobierno Municipal durante este periodo.

García Portillo destacó que Chavira ya se encuentra colaborando con la administración, por lo que conoce parte de la dinámica y los trabajos que se desarrollan desde el Ayuntamiento.

El jefe de Gabinete aprovechó para realizar un balance de los cinco años de administración de Bonilla, periodo que calificó como positivo por los avances registrados en materia de infraestructura, servicios y atención ciudadana.

Destacó la construcción de espacios deportivos y de seguridad, así como proyectos para atender a niñas y niños, animales y otros sectores de la población.

Añadió que también hubo avances en la dimensión administrativa, particularmente con la simplificación de trámites y la puesta en marcha de programas de atención en áreas como salud y cultura.

“Han sido, yo creo, muchos avances tanto en la obra física, en infraestructura, en la construcción de muchos espacios”, señaló.

García Portillo consideró que la evaluación de la administración debe hacerse tomando en cuenta todo el periodo de cinco años y no únicamente las acciones realizadas en los últimos meses.

“Yo creo que el balance, en mi opinión, pues es realmente bueno”, concluyó.