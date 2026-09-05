Medellín reta a Morena a comparar el costo integral de las luminarias

El director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín Ruiz, respondió a los señalamientos del regidor de Morena, Hugo González, sobre el costo de las luminarias adquiridas por el Municipio de Chihuahua y afirmó que la comparación presentada por el edil morenista no considera todos los gastos involucrados.

Medellín Ruiz acusó que el regidor está comparando únicamente el precio de la pieza, sin tomar en cuenta el proceso completo que realiza el Gobierno Municipal para sustituir las luminarias.

Explicó que el costo de Chihuahua contempla no solo la entrega de la luminaria, sino también el retiro de la unidad anterior, la disposición de los residuos químicos y la instalación de la nueva pieza.

“En esta ocasión, como en todas las ocasiones sistemáticas que hacen los integrantes del partido Morena, mienten o no entienden la información”, declaró.

El funcionario sostuvo que, al comparar únicamente el precio de las luminarias, Chihuahua mantiene un costo aproximadamente 40 por ciento menor al del mercado.

Asimismo, cuestionó la información utilizada para comparar los precios con los de Ciudad Juárez, pues, dijo, no se están transparentando los costos relacionados con el retiro, disposición e instalación de las luminarias.

Medellín Ruiz aseguró que, al incorporar todos estos conceptos al precio señalado por el regidor, el costo final podría ser considerablemente mayor.

Por ello, defendió el procedimiento aplicado por el Municipio de Chihuahua y sostuvo que los datos presentados por González son incompletos e imprecisos, al no contemplar el costo integral del servicio.

“Hoy por hoy, Hugo González miente y da datos imprecisos”, sentenció el director de Mantenimiento Urbano. Lo anterior luego de que el pasado jueves el morenista en conferencia de prensa lanzara críticas contundentes contra la administración de Marco Bonilla, tocando el tema de un “sobrecosto” a las luminarias.