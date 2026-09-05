Aranceles y dólar bajo ponen contra las cuerdas a la industria remolquera de Cuauhtémoc

La industria de la transformación en Cuauhtémoc se mantiene activa pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque las empresas enfrentan actualmente un escenario de poco crecimiento, informó Arturo Olivier, presidente de Canacintra delegación Cuauhtémoc.

El empresario explicó que la región cuenta con una importante presencia de la industria metalmecánica y automotriz, particularmente en la fabricación de remolques y semirremolques destinados al mercado estadounidense.

Señaló que desde agosto del año pasado la incorporación de una fracción arancelaria a la Sección 232 comenzó a generar fuertes afectaciones para el sector.

Aranceles pasan de 100 a 300 pesos

Olivier indicó que la situación se complicó todavía más a partir de abril, cuando cambió el mecanismo para cobrar los aranceles.

“Antes se pagaban 100 pesos de arancel y actualmente se están pagando 300 pesos”, detalló.

A pesar de este incremento, aseguró que la industria continúa trabajando a buen ritmo, aunque aclaró que mantener las ventas no necesariamente representa crecimiento para las empresas.

“Se está trabajando, se sigue trabajando, se siguen manteniendo puestos de empleo, pero sin crecimiento en las empresas”, sostuvo.

Empresas hacen ajustes para conservar empleos

Para enfrentar el escenario arancelario, las compañías han recurrido a negociaciones con sus clientes y ajustes en sus operaciones, incluyendo paros y descansos de turnos.

El objetivo, explicó Olivier, ha sido proteger el mayor número posible de fuentes de empleo mientras esperan que las condiciones comerciales puedan mejorar.

Dólar bajo también representa un problema

Otro factor que juega en contra de la industria exportadora es el bajo precio del dólar, debido a que las empresas reciben sus ingresos en esa moneda y posteriormente deben convertirlos a pesos.

Aunque el tipo de cambio puede generar cierto beneficio al adquirir materiales como el acero, Olivier señaló que el balance general resulta negativo para las empresas que exportan.

Recuperan parte de los empleos perdidos

El presidente de Canacintra Cuauhtémoc recordó que entre el inicio de las afectaciones arancelarias y diciembre del año pasado, la industria remolquera perdió aproximadamente 10 por ciento de sus empleos.

Durante enero y febrero se logró recuperar parte de esas plazas laborales y actualmente estimó que la reducción se ubica entre 2 y 3 por ciento.

Esperan cambios tras elecciones en EU

De cara al cierre de 2026, el sector empresarial apuesta por mantener las operaciones, conservar los empleos, atender la demanda de sus clientes y continuar con las exportaciones.

Olivier Melo indicó que también estarán atentos a las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre, además de las negociaciones relacionadas con el T-MEC, factores que podrían marcar el rumbo de la industria durante los próximos meses.