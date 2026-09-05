Alejandro Cano ve en las obras viales el sello de la administración de Bonilla

El exalcalde de Chihuahua, Alejandro Cano Ricaud, reconoció el trabajo realizado por el alcalde Marco Bonilla al frente del Ayuntamiento, al considerar que su administración ha mantenido cercanía con la ciudadanía y ha cumplido con los compromisos planteados.

Cano Ricaud calificó como “muy buena” y “muy objetiva” la gestión municipal, además de destacar el carácter proactivo del gobierno y los resultados que, dijo, pueden observarse en distintos puntos de la ciudad.

El exalcalde señaló que uno de los pendientes que le gustaría ver concretados es un cierre de administración acompañado de mayor infraestructura, particularmente con los distintos proyectos viales que se encuentran en marcha.

“Estoy muy contento con el ahorro y con las obras que se están haciendo”, comentó.

Al hablar sobre la obra que considera podría convertirse en un referente de la administración municipal, Cano Ricaud puso sobre la mesa el proyecto del Periférico de la Juventud, al señalar que por su importancia y características podría convertirse próximamente en un ícono de Chihuahua.

“Creo que va a ser un ícono pronto”, afirmó el exalcalde.

Para Cano Ricaud, la apuesta por infraestructura que permita mejorar la movilidad representa uno de los aspectos más importantes que deberá dejar la actual administración municipal.